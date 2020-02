Appleのキーボードはアカデミー賞を受賞したタイカ・ワイティティがネタにするほど酷い

パソコンやスマートフォンの分野で世界をリードするAppleですが、それでもなかなかに評判が悪いのがMacBookのキーボード。

そして先日のアカデミー賞で脚色賞を受賞したタイカ・ワイティティ監督が、授賞式会場でのインタビューの中でそのキーボードの酷さをネタにし、話題となりました。

こちらがそのインタビューの様子。記者からの「全米脚本家組合は次の全米映画テレビ製作者協会(プロデューサーの組合)との話し合いでどのようなことを要求すべきか」という質問にこう答えました。

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscarspic.twitter.com/vlFTSjCfZm