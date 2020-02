オーバーイヤー型ヘッドホンなAirPodsの登場は遠くない？

出たら買っちゃいそう

Apple(アップル)が3月末に新製品発表イベントを開催するかも?という噂は以前からありましたが、一方ではTargetの在庫情報から、ヘッドホンバージョンのAirPodsが出る可能性が浮上しています。

YouTuberのJon Prosser(ジョン・プロッサー)氏がTargetの複数の従業員から得た情報によると、このヘッドホンバージョンのAirPodsは「Apple AirPods(X Generation)」と記載されていたそう。価格は400ドル(約4万4000円)と、かなりお高い様子。また、Apple Insiderが同じくTargetの従業員から得た情報によると、価格情報つきの製品登録は正確な情報であることが多いものの、X Generationという単語は仮につけられた名称だろうと指摘しています。

Appleは昨年春にAirPodsラインナップを一新し、2019年後半にAirPods Proをリリース。さらに、オーバーイヤー型のヘッドホンの噂が存在していることを考えると、今回の情報の信憑性も高まります。そうそう、ライバルのMicrosoft(マイクロソフト)はすでに、ノイズキャンせリングヘッドホン「Surface Headphones」を発表していますしね。

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔 Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀 Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

さらにProsser氏は、10.5インチのiPadや次期iPod Touchが400ドルで在庫システムに掲載されていたことも伝えています。ただし、この次期iPod Touchは「次期iPhone」の仮登録であることが示唆されています…400ドルって、本当ですかね?

なお、Appleは小型な廉価版iPhone(iPhone SE2、あるいはiPhone 9)を用意しているとの噂もあり、これが3月に登場する可能性もあります。こちらの価格は500ドル〜650ドル(約5万5000円〜約7万2000円)程度になると考えるのが自然でしょう。

Also listed in Target’s systems is an “iPod Touch X generation” and a display unit “iPad 10.5 X”



The “iPod Touch X” is almost CERTAINLY the new $400 iPhone. It comes in 6 SKUs, so possibly 6 color options.



The “iPad 10.5 X” is most likely the new iPad Pro. pic.twitter.com/eCz1gVvfkb