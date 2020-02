中国の警察、QRコードをぶら下げたドローンでコロナウイルス対策に乗り出す

スマートなのかもしれないけど、ちょっと不気味。

コロナウイルスの大量感染が発生して以来、中国政府はさまざまな方法でドローンを活用してきました。例えば、消毒薬をドローンで撒いたり、マスクを付けるようにとスピーカーで呼びかけて周るドローンを使ったり。しかし中国の警察は近頃、また違った方法でドローンを使い始めました。その使い方は、まるで未来にタイムスリップしたかのように感じますが、多分、私たちにとって理想とは言えない未来だと思います。

警察は道路上のチェックポイントにQRコードをぶら下げたドローンを飛ばし、人々にそれをスキャンさせ、彼らの健康情報を登録させるというものです。当初は信じられませんでしたが、中国共産党支配下のメディアからのニュースによると、実際に行われているようです。

広東省、深センなどでこのドローンは確認され、これは警察官を大衆のなかから遠ざけるためなのだそうです。ドローンは、スマートフォンを使ってQRコードをスキャンし、健康情報を共産党の運営するウェブサイトに登録する方法をスピーカーを通して説明しています。

共産党直属の中国中央電視台(CCTV)が以下の写真をツイートし、この感染症と戦うための新しい方法は、警察によるものだと認めました。新型コロナウイルス感染症は現在まで1,486人の死者を出し、感染者は65,183人以上に登ります。

To prevent novel coronavirus, police officers use drones to carry a QR code at the expressway exits in Shenzhen, Guangdong Province, Feb. 11 for drivers to get registered with less contact with other people. #CombatCoronaviruspic.twitter.com/45lJUjwAie