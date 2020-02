この発想はなかった。クラクションを鳴らしまくると赤信号がのびる｢お仕置き信号｣

ムンバイに「お仕置き信号」爆誕!

どうやらインドでは、赤信号に向けてクラクションを鳴らすと青に変わるのが早い、という謎の迷信を信じている人が多いらしく、大渋滞のムンバイは常に騒音に悩まされているのだそうです。

そこでムンバイ警察が導入したのは、クラクションなどによる騒音が85bB以上になると、青になるまでのカウントが最初の90秒にリセットされてしまう信号。

その名は「ザ・パニッシング・シグナル(お仕置き信号)」です。

これにはインドの人もビックリ。初めて遭遇した人たちの呆然っぷりに、警察はしてやったりです。

ムンバイ警察は、公式ツイートでこの動画を投稿しています。

Horn not okay, please! Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai ’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH

彼らは信号の横に、騒音のデシベル数を示す電光掲示板を設置し、「HONK MORE WAIT MORE(クラクションを鳴らすほど長く待つぞ)」という一文で運転手たちに何が起こっているのかを察しさせようとしました。これには運転手たちも怪訝な表情。でも周りの人たちはその様子を面白がっていますね。

The New York Timesいわく、これは11月と12月に行なわれた実験で、ハイデラバードの役人もこれに倣いたいとツイートするほど、とのことでした。

