｢5G対応のiPad Proが年末に出る｣とな。最近のApple関連ウワサまとめ

どれが当たりかな?

先日は新型iPad ProからMacBook Air、Mac miniまで大豊作だったわけですが、さらなるApple(アップル)の新製品の噂が登場しています。

New 5G iPad Pro coming towards the end of this year (barring any further delays).



A14X chip. Same everything else.



