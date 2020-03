AirPowerは死んじゃいない!? さらにiPhone 9も量産開始とか…

まさに不死鳥。

Apple(アップル)は以前、ワイヤレス充電マット「AirPower」の発売を公式に見送りました。その時は、同社による高い基準を満たせなかったと説明していましたね。しかし、もしかしたら、そのAirPowerの計画が復活しているかもしれません。

リークアカウントのJon Prosserによると、アップルはAirPowerのプロジェクトを一からやり直しており、「より効率的に熱を移動させる」ワイヤレスコイルの開発に注力しているそう。ただし、現在の複数のプロトタイプではApple Watchに対応しているものがなく、この対応の実現が最大の障害になっていることにも触れています。

AirPower isn’t dead 👀



The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.



🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2