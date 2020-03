アップルはマスクを数百万枚寄付します

いよ、太っ腹!

新型コロナウイルス対策にテック業界も本腰です。Apple(アップル)を率いるTim Cook(ティム・クック)氏は、数百万枚のマスクをアメリカやヨーロッパにて寄付することを表明しています。

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you.