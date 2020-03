シュワちゃんに似せたロボを作った会社、約32億円の告訴をされる

アーニーはもっともっともっと格好いい。

とあるロシアのロボット会社がアーノルド・シュワルツェネッガー(以下アーニー)から訴えられています。理由は、勝手にアーニーの顔を使ったから(しかも、ファンから言わせてもらえばアーニーの特徴は掴んでいるものの、魅力の2割も伝え切れていない粗悪な作り)。

というわけで、ハリウッドの優秀な弁護士が「世界で最も有名で成功した人物の写真を無断で使用するなんて、最低でも3000万ドル(約32億円)払うべきでしょ!」と追い詰めているそうです。

Cool or creepy? Arnold @Schwarzenegger version of @promobot's Android Robo-C can interact with you, mimic human facial expressions. Hey, Arnold did say he'd be back. #promobot#robot#robotics#CES2020#cespic.twitter.com/6Ong2mgWLC