2~3日はこれで間に合いますね。

コロナウイルスのパニック買いでトイレットペーパーが棚から消えるなか、オーストラリア北部準州のタブロイド「The NT News」が8ページ分を全面白紙で緊急増刷し、全世界の賞賛を浴びています。

豪州では開店と同時にトイレットペーパーの棚に買い物客が群れを成して雪崩れ込む現象が各地で発生中。

We Have Lost The Plot pic.twitter.com/obbwtrpliP

奪い合いで客同士が掴みあいの喧嘩になって、1人4パックに数量制限したお店もあり、「国民の恥だ」と通りがかりの人たちがABCニュースのリポーターに話しています。

そこで増ページ特大号というわけ。白紙のページにはロゴが薄く載ってるだけなので拭いた跡も残りません。

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisispic.twitter.com/jusP50ojYu