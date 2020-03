コロナ対策でエレベーターのボタンがSF進化。ホログラムで行き先を指定します

さすがのスピード感。

中国から世界中に蔓延したとされる新型コロナウイルス。感染ルートのひとつとしてドアノブや手すりを介した接触感染が考えられているため、中国の人たちは少しでも公共施設のものに手を触れないよう、エレベーターのボタンも爪楊枝やライターなどで押しているそうです。

しかし徐々にですが、物理的に触らなくてもホログラムでや音声で操作できるシステムが出来ている、とabacusが報じています。

ホログラフィー装置が追加されたのは、安徽省合肥市にあるエレベーター。この技術は古くからあるものの、こんなご時世になって、これまで以上に有効的な使い方として注目されるようになりました。設置した業者EASPEEDいわく、これは1台につき22万円ほどの価格であるものの、すでに注文を100件以上受けているのだそうです。腾讯視頻の動画をどうぞ。

また新京报我们视频でも、別の魔改造によって音声で操れるエレベーターを取り挙げています。エレベーターはボタンの前にいる人に、「すみません3階お願いします」なんて普通に言える場所だったりするので、違和感なく階数を指示できそうですよね。

China introduces voice command elevators to prevent further spread of the corona virus#Coronavirus#CoronaOutbreak#CODVID19#China#ChinaCoronaViruspic.twitter.com/2ULo4d9khs