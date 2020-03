コロナで死者が出たサンフランシスコ沖のクルーズ船に、検査キットを落とす空軍機

ロープで懸垂下降…。

サンフランシスコ発着のクルーズ船「グランド・プリンセス号」から先月下船した71歳の男性がコロナウイルス(COVID-19)で死亡し、感染2名、急死1名、残った乗客・乗員3500人中35人に症状が出たのを受け、州知事は非常事態を宣言し、5日に、100人分の検査キットを急ぎ空輸しました。

検査で無事が確認されるまで、沖合に歩留まりとなります。

陸では報道ヘリが遠巻きに空軍機を追って、ウイルスをばら撒かないようにウォッチング。救急車を護衛のパトカーが前後で守る物々しい警戒ぶりで、採取サンプルはリッチモンド市内の検査施設に運ばれました。遅くとも明日には結果が出る予定です。

Two helicopters approaching the #GrandPrincess with #coronavirus test kits. Again, my parents are on board (as well as many other parents and siblings and children). Please pray for them. @PrincessCruises@GavinNewsom@KTVU#COVID19pic.twitter.com/XwlqTdV1uJ