え?こんなに?

地域差もあるかもしれませんが、新型コロナウイルス(COVID-19)で「あれ?」となったチャートを2つ集めてみました。

まず上の円グラフ。これは武漢COVID-19医療対策専門家グループが1月18日~2月28日の市内3つの病院の入院患者204人(平均50代半ば)を調べてまとめた入院当時の主な症状です。

日本厚生労働省のCOVID-19診療の手引きには「発熱、呼吸器症状、頭痛、倦怠感」が主な症状で、「下痢や嘔吐などの消化器症状の頻度は多くの報告で10%未満」とありますけど、ここでは呼吸系と消化系の両方の症状が出る人が45%もいて、消化系の症状しか出ない人も3%もいるんです!

具体的には食欲不振(84%弱)、下痢(29%)が多く、あとは嘔吐(0.8%)、腹痛(0.4%)の人もたま~にいる感じです。悪化度で比べると、消化系症状の人のほうが重症化しやすく、完治して退院する確率は、消化系症状のない人が60%であるのに対し、34%止まりでした。論文は、 米国消化器病学発行「American Journal of Gastroenterology」に掲載中。

ハリウッドセレブご用達の名門シーダーズ・サイナイ病院で研究所長を務める同誌編集長のBrennan Spiegel医師は、食欲不振をカウントしているせいかも…と指摘し、「食欲不振をカウントしなければ、消化系の症状が出る人は全感染者の30%程度だ」と語っています。ポイントを連続ツイートでまとめてくれてますよ。

