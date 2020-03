Facebook、Instagramでのマスクの広告や販売を禁止。非常事態に便乗しないで！

マスクの品薄は世界的問題。

先週、Facebookが運営ポリシーを一部アップデート。InstagramやMarketplace(FBのオンラインフリマ機能)など、Facebookプラットフォーム上での医療用マスクの広告や販売用投稿を一時的に禁止する方針を発表しました。これは、新型コロナウイルスの影響を受けての処置であり、非常事態を利用して利益を上げようとする人々への対応策。広告禁止処置は、数日中に適応されます。

マスクの品薄、転売の問題は日本だけではありません。アメリカでも同じで、公衆衛生局がマスク購入を控えるようツイートしたり、WHOが品薄により患者に接する医療従事者が困っていると呼びかけたりと、緊迫状態。Amazon、ウォルマート、eBayでは、マスクや消毒液、防護服が高値で取引される問題も。今回のFacebookの広告禁止は、後者のマスク高値取引への防止策です。

InstagramトップのAdam Mosseri氏は、禁止処置についてTwitterにポスト。いわく「InstagramとFacebook上での医療用マスクの広告、販売リスティングを禁止します。品薄なうえに、価格高騰。公衆衛生の緊急事態で儲けようという人達には断固反対します。」

Update: We’re banning ads and commerce listings selling medical face masks on Instagram and Facebook. Supplies are short, prices are up, and we’re against people exploiting this public health emergency. We’ll start rolling this out over the next few days. https://t.co/GyPFEHr4qe