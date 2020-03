2年分の苦情がGoogleを動かす

ようやく。

Google HomeやNestその他Googleアシスタント搭載スマートスピーカーのバグで、Bluetooth接続がほんの数分で切れてしまうというものがあります。スピーカーで音楽やポッドキャストを再生しようとする際に多くのユーザーがイラ立ちを感じており、Googleは1年以上も苦情を受けて最近になってようやく問題の解決を約束しました。

Android Policeは、2018年から何百ものユーザーがサポートフォーラムとTwitterでこの問題について苦情を述べてきたと報じています。このバグの挙動はランダムで、Google HomeやNestデバイスがほんの数分でスマホや外部スピーカーとの接続が切れることもあれば、15分ほど再生されてから接続が切れることもあるとのこと。

このバグに恒久的な解決策はなく、強制的に接続を切ったり、スマートスピーカーの電源を入れ直したり、接続されているすべてのデバイスを忘れるように言っても、再びBluetoothデバイスに再接続すると同じ現象が起きてしまいます。Googleはなかなかこの問題について公に対処したり認めたりしませんでしたが、ついに2月14日、Google Nestの公式TwitterアカウントがNestのデペロッパーたちはこの問題を認識しており修正に取り組んでいると投稿。しかし、具体的な時期については言及されませんでした。

We're sorry for the trouble! Our team is already aware of this and we're working on a fix, we'll bubble this up to our team and check back in once we have an update. Hang tight!