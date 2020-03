コロナでハーバードもMITもキャンパス閉鎖。効果あるの？

やっぱり学校閉鎖って効き目あるのか…。

コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大を受けてハーバード大が火曜、全学生に荷物をまとめて土曜までに寮を出るよう命じました。春休み明けの23日からは全講義がオンラインになって、学内で25人以上の集会は全面禁止になります。

BREAKING: Harvard classes will move online starting March 23 due to a growing global coronavirus outbreak, University President Lawrence S. Bacow announced in an email Tuesday morning. The University has asked students not to return from spring break. https://t.co/rKkapq50nt

ハーバードは学生の21%が留学生。春節に里帰りしたきり帰れなくなっている留学生も大勢いますからね…。ローレンス・ブラコー学長は22,000人の全在学生に向け、「教室・学食・寮などに長時間大勢を詰め込むニーズを極力減らすための措置」と発表しました。

学内ではもうさっさと卒業記念写真を撮って、段ボールを担いで歩く学生の姿が見られますよ。さすが切り替えが速い…。

大学から車で10分の、MITの目と鼻の先にはバイオテクノロジーの古参Biogen(バイオジェン)の本社があります。実はここが先月26~27日、ボストン市内のマリオットホテルで開いた会議に出席した幹部175人のうち、なんと70人から感染が確認されてしまいまして、マサチューセッツ州知事はハーバードの発表の直後、非常事態宣言を出しているのです。

月曜に41件だった州内感染者が24時間で92件に倍増し、その尋常じゃない感染力に知事も青くなったようで、「蔓延を少しでも減速させ、患者が一度に診察に集中してシステムがパンクしないよう各自できることをすることが急務だ」と州民に協力を呼びかけていますよ。

感染した同社幹部の1人は、今月1日の第40回年次医学学会(300人以上が参加)にも出席しているんですが、このときの主な議題はコロナウイルスだったんだとか。なんとまあ…。

さらに、Biogen隣のマサチューセッツ工科大学(MIT)も全学生11,500人のうち学部生約4,500人に来週火曜までに寮を退出するよう命じました。こっちはL・ラファエル・ライフ学長が「秋学期まで戻れない心づもり」で荷造りするよう求めていて、事態の深刻さがうかがえます。

来週1週間の講義はすべて休講にして、春休みと合わせて2週間の静養期間とオンライン授業準備期間を設け、30日からはすべてオンライン講義です。MITでは2月下旬、MBA課程のMITスローンのリクルーターからも感染が確認されましたが、そちらの拡散は最小限に食い止めた模様ですよ?

キャンパス閉鎖は「人が固まらないようにする」という州保健局の指導を受けた措置とのことで、州内のアムハースト大学も同様の措置を取っています。

ほかにも米国内では最初のクラスタ近在のワシントン州立大学、次のクラスタ近在のスタンフォード大学、UCバークレイ、サンノゼ州立大、サンフランシスコ州立大、第3のクラスタのNY地域のプリンストン大、コロンビア大、ブラウン大、ニューヨーク大などに対面授業停止の動きが広まっています。

オハイオ州知事も州内全大学にオンライン授業への移行を命じたほか、UCサンディエゴ、南カリフォルニア大に続き、UCLAも先ほど発表しました。

それにしてもコロナウイルスの致死率は80歳以上でこそ29%(WHO最新統計)ですが、10歳未満では0に限りなく近くて、10~39歳でもわずか0.2%前後です。「子どもは大丈夫なのになぜ休校?」と不思議ですけれど、その点についてアメリカでは下記のハーバードOBの方のような意見が主流です。今日も「学内で感染が出てから閉鎖しても遅い!うちもぜひ!」という反応が目立ち、ハッシュタグ「#CloseTheSchool」がトレンドトピックのNo.1になっていました。

If #COVID19 doesn’t make kids very ill, but it kills or hospitalizes their parents, then it is hurting those kids pretty badly, in my estimation.#coronavirus#CloseTheSchoolshttps://t.co/DmFt1Iu4Hs