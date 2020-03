噂は本当だった！ iPad Proにトラックパッド対応の新モデル登場！ そして画面浮いてる！

いや、マジか!…マジだ(二度見)。

つい先程、Apple(アップル)から、iPad Proのニューモデルが発表されました。アップデート内容としては、これまでの噂を肯定する形です。てか、なんかディスプレイ浮いてる!

カメラ部はスクエア型で、12MPの広角+10MPの超広角。加えて3DセンシングのためのLiDARスキャナーが配置されています。

また、iPad Pro用の新しいMagic Keyboardも発表されました。ご覧のようにトラックパッド付き!もうほぼこれMacBookじゃないですかーー!

その他、詳しいスペックは後ほど! 本日よりapple.comおよび米国を含む30の国と地域のApple Storeアプリで注文できます。とあるので、今日から予約できるみたいですよ! 心待ちにしていた方々、今です!

3月18日 21:30 編集部追記 :

日本のApple Storeで販売開始しました。11インチのWiFiモデルが8万4800円からです。なお、トラックパッドがついたMagic Keyboardはまだ「バッグに追加」できません。5月発売と記載があります。

そしてMagic Keyboardは2018年モデルのiPad Proでも使えるようですよ!

3月18日 21:50 編集部追記 :

プロセッサはA12Z Bionic。最新のiPhone 11シリーズに搭載されているA13プロセッサの派生ではない模様。グラフィックコアが8コアになっており、iPad Pro(2018)のA12Xから1個増えています。

ディスプレイをキーボードから離したフローティングデザイン。「画面の角度はお好みで」とあるので、無段階に角度を調整できるのかな!?

このデザインを実現するのが新しいキーボード「Magic Keyboard」というわけですね。よく見るとヒンジのところにUSB-Cポートがあります。パススルーでiPad Proをここから充電できるのかな。いや、Lightningじゃなくてよかった、ほんとに。

3月18日 22:05 編集部追記 :

Apple公式 YouTubeにて新しいiPad ProのPVが公開されています。

マウスカーソルが変形するのめっちゃいい...!

I AM HAVING EMOTIONS ABOUT MOUSE CURSORS AND UI pic.twitter.com/YNOAZHWC5P