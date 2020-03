各テック企業が提供する土星の絵文字はどこが一番正確か？ 専門家がランク付けしました

問題:一番正しい土星は、どこのテック企業が作った絵文字でしょうか?

かつてNASAにいて、現在は日本のJAXAに勤務している惑星科学者のジェイムズ・オドノヒュー博士。彼は土星の輪っかについて論文を書いたほど、土星に詳しい人物です。

その博士が、テック企業およびSNSが採用している土星の絵文字に注目し、どの「輪を持つ惑星」が一番正しく描写されているのか、ランク付けを行ないました。

6社の土星が勢揃い

候補に挙がったのはApple、Facebook、Google、Microsoft、Twitter、そしてWhatsappの6つです。

I'm a planetary scientist with published papers specifically on Saturn's atmosphere/rings, so thought it'd be fun to rank the "Ringed Planet" emojis?



First I'm gonna assume they're trying to be SATURN ok, so I'll be ranking their accuracy based on that. Results end of thread!? pic.twitter.com/BVcI9EHNxf — Dr James O'Donoghue (@physicsJ) 2020年2月26日

土星だけに注目して比較しようだなんて、専門家らしい着眼点ですよね。ということで、科学的見地により1位から6位までが決まりました。

1位はWhatsapp

Number 1 is Whatsapp! Apple was a close second, but I was so impressed by Whatsapp-Saturn's tilt & rings being so accurate that it was an easy choice: the rings are Saturn's crown jewels!



As I said this assumes they're trying to match Saturn, may not be true. Thx for reading!? pic.twitter.com/g0FOtID7Em — Dr James O'Donoghue (@physicsJ) 2020年2月26日

はい、1位はWhatsappです。そしてAppleは近差で2位とのこと。博士が感銘を受けたのは、土星の傾きと輪っかの正確さ。なので1位を決めるのは簡単だったとあります。

ちなみに、彼のツイートには各絵文字についての解説があります。Whatsappは色が少し違うものの、輪っかがちゃんと3層構造になっており、「カッシーニの間隙」も間隔も完璧とのこと。また角度も正しく26.7度に傾いている点が評価されました。Appleは傾きが大ハズレの45度ですが、ガスっている描写と北極の六角形は素晴らしいと博士は称賛しています。

その他は大体のイメージで描かれているので、色も傾きも輪っかも不正確。最後に一番土星とかけ離れた、オープン・ソースのOpenMojiがオマケとして紹介されました。輪っかが途切れているのに、絵文字の名前は「輪を持つ惑星」? と疑問を呈しています。

BONUS. This is by OpenMoji. It didn't even deserve to be up there with the others.



The emoji is called Ringed Planet, and in this case its rings don't even connect, so can we even say "ringed" at all?



This ringed planet can get out of our solar system rn pic.twitter.com/pi5Y5Tyqei — Dr James O'Donoghue (@physicsJ) 2020年2月26日

「この惑星は我々の太陽系から今スグ出てってくれ」とまで言われる始末です。

過去に間違っていた絵文字アレコレ

かつてはAppleのイカ絵文字が水族館に間違いを指摘されることがありましたし、Googleのビールとハンバーガーの絵文字が、より現実的に修正されたこともありました。もしかするとこれを機に各社の土星どころか、すべての惑星絵文字がもっと正確になるかもしれませんね。