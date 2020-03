4万4000円のMac Pro専用キャスターはロック機構なし！

ウッソだろ…。

最強感ハンパないMacことMac Proには、オプション設定として本体下部にキャスターが設置されたモデルがあります。その配送がようやく始まったのですが、どうやら突っ込みどころがいろいろとありそうです。

#protip don't get the wheels if you keep this thing on your desk. There's no locks. pic.twitter.com/NfkqQiNKYC