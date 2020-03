地球に新しい｢月｣ができたよ。ミニムーン誕生！

回る回るよ、地球は回る。

このたび、その地球を回る月に弟分が加わったとか。なんだかかわいらしい「ミニムーン」は、宇宙の謎解明に力を貸してくれるのでしょうか。米GizmodoのGeorge Dvorskyの報告です。

アリゾナ大学の月惑星研究所のカタリナ・スカイサーベイの天文学者が、地球を周回する新しい天然衛星「ミニムーン」の発見を報告しています。でもでも、期待を裏切るようで申し訳ないのですが、このミニムーンは衛星というよりは岩のかたまりに近く、悲しいかな、地球の周りをぐるぐるできるのはあとほんの数カ月程度かもしれないとのこと。はかない命なのですね。

EarthSkyの報告によれば、新しい「月」ともいえるこの地球の衛星は「2020 CD3」または別名「C26FED2」と名付けられています。2020年2月15日にアリゾナ大学のカタリナ・スカイサーベイにより発見されたものとか。シニアリサーチスペシャリストのKacper WierzchosさんとリサーチスペシャリストのTheodore Pruyneさんによれば、発見から発表まで数日かけて、この衛星が地球の軌道に取り込まれたものであることを確認したとのこと。これは「ミニムーン」あるいは「一時的(地球重力圏)捕獲天体(TCO)」と呼ばれるものです。

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

国際天文学連合の小惑星センター(MPC)も公式にこの発見を2020年2月25日号の電子ジャーナルで発表しています。観測においても「この物体は地球の軌道に拘束されていることが確認された」とのことで、「人工の物体との関係性は今のところ認められていない」「さらに積極的な観測と研究が推奨される」としています。

惑星が一時的にミニムーンを擁することは、非常に稀とのこと。地球の周りをどんなわけか周回するようになったミニムーンくん。いつの間にかまた地球の軌道を外れていつか宇宙の彼方へと旅立つ日が来るのだとか。

(3/3) The object has a diameter between 1.9 - 3.5 m assuming a C-type asteroid albedo. But it's a big deal as out of ~ 1 million known asteroids, this is just the second asteroid known to orbit Earth (after 2006 RH120, which was also discovered by the Catalina Sky Survey).