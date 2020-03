初代かどうか確認しときましょ。フィリップスがスマートLEDコントローラー｢Hue Bridge v1｣のサポート終了を発表

我が家も1年前まではお世話になってました。

Philips Hueは、スマート照明システムの先駆け的存在。第1世代がローンチしたのは2012年、そして2020年4月末にスマートLEDコントローラー「Hue Bridge v1」のサポートが終了します。知っておくべきことは次のとおりです。

第1世代と第2世代のHue Bridgeの見分け方は非常に簡単です。TOP画像がHue Bridge v1(第1世代)、円形です。第2世代(v2)は下掲の画像のように、長方形のデザイン。4月30日にサポートが終了になるのは前者です。

ただし、第1世代がサポート終了になったからといって、Bridge v1は文鎮化しません。4月30日以降も、Bridge v1を介して家の周りのHueライトをローカル制御できます。しかし、自宅にいないときなどにリモートでライトをオンorオフできるオンラインサービスにアクセスできなくなります。

After April 2020 no software updates will be made available for the Hue Bridge v1 and compatibility with our online services will be terminated at that time. The Hue Bridge v1 can still be controlled locally via the dedicated Philips Hue Bridge v1 app. >>