ポルシェ、3D印刷で硬さを選べるシート用メッシュ素材のクッションを採用

自動車用アクセサリーとしてありそうですが、3D印刷するのがミソです。

高級スポーツカーの老舗Porsche(ポルシェ)が、バケットシートに使うクッションに3D印刷で作るメッシュを使うことを発表しました。これは「3Dプリンテッド・ボディーフォーム・フルバケット・シート」と命名され、購入者は3段階の硬さのクッションを選択できるようになります。

