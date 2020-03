100万円を切りそうな電動SUV。ルノーの弟分｢DACIA SPRING｣

とってもインターナショナルなEVです。

フランスの自動車メーカーにして、ヨーロッパ最大の自動車会社RENAULT(ルノー)。彼らが傘下にしている Dacia (ダチア)のブランドが、およそ96万円というSUVスタイルのEV「DACIA SPRING」をヨーロッパに展開します。

GROUPE RENAULTによりますと、「DACIA SPRING」は5ドアの4シーターで、航続距離が200km以上のEVになるとのこと。発売は2021年を予定しています。

.@Dacia_FR is joining the #electric revolution: Introducing #DaciaSPRING, a showcar foreshadowing Dacia’s first all-electric model!

⚡100% electric 4-seat, 5-door city car

⚡ Top range of over 200 km in WLTP

⚡ Assertive SUV style

⚡ Available in 2021https://t.co/ygGoFWwIc7pic.twitter.com/bvZjguCdR2