強化外骨格スーツのSARCOS｢Guardian XO｣はこうやって使いこなす

男心をくすぐる「着るロボット」。エイリアンと戦ってみたいですね。

以前にお伝えしました、人間を力持ちにする強化外骨格(エグゾスケルトン)「Guardian XO」。25年の研究が実を結び、ようやく製品として世に出せることになりました。

前回は、実験室のような場所でミサイルや重い荷物などを持ち上げるデモンストレーションを行なっていましたが、このたびもっと商業的なプロモーション映像が公開されることとなりました。実用性がよくわかるようになっています。

「Guardian XO」に指はないものの、かぎ爪のフックで引っ掛けたり、角張って平たい拳で挟んだりして、重い荷物を持ち上げて移動させています。他にもタイヤを持ち運ぶための専用のフックを取り付けたりと、カスタマイズの自由度がありますね。持ち上げる作業はこのスーツにさせて、ネジを取り付けるなど細かい作業を素手でこなすなど、うまく使い分けをするのが効率アップのコツのようです。

全体像はこんな感じとなっています。

Incredible to hear @Delta CEO Ed Bastian discuss how Delta embraces technology to improve the customer and employee experience – and just as amazing to see our #GuardianXO#exoskeleton make its #CES debut! #CES2020#innovation#aviationpic.twitter.com/bdPkjiwMue