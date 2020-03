孫さんのコロナ検査100万人分寄付に非難轟々。イタリアの医療崩壊は検査のせいじゃないのにね…

…あ、あれ?

自宅採取で簡単にできるコロナウイルスPCR検査を100万人分寄付する!と孫さんが久々にツイートしたら、「医療崩壊になるだけだ」というコメントの嵐で、みるみる弱腰になっていますよ…。

WHOがパンデミックを宣言し、善意はいくらでも大歓迎と思いきや、難しいものですね…。

反対意見の背景には「検査数世界一の韓国も全員の入院は無理で、けっきょく自宅療養が必要になっている」現状がある模様。また、検査の精度も完全ではないので、偽陰性が爆発的に増えると感染しているのに陰性と出た人が大手を振って出歩くので、逆に感染が広まってしまうパラドックスも懸念されます。そんなこんなで歓迎のコメントがある一方で、「検査を爆発的に増やすよりワクチン、マスクを!」というリクエストが数多く集まっているんですね。

北イタリアの猛威を奮っている地域では集中治療室(ICU)がパンクして人工呼吸器の数が追い付かず、生存率の高い人を選別しなければならない段階に一気に進んでいます。 その現況については、ミラノの近郊ベルガモの集中治療室で働くダニエレ・マッキーニ医師が報告し、大きな反響を呼んでいますので、以下に翻訳しておきますね。

寝不足で免疫力が低下すると、中国湖南のように若い医師でも続々と過労死に追い込まれることもあるので、本当に心配ですね…。

上記のマッキーニ医師が「急性肺炎、急性肺炎、急性肺炎」と書いていることからもわかるように、イタリアの人たちは検査で感染を確認後、自宅にこもって回復を待ちます。それでも呼吸が苦しくなって病院に運ばれているんですね。のどにチューブを挿入して、やっと呼吸を確保したりして。

だから「家で寝てれば治るような人まで無闇やたらに検査したから、軽症者殺到で病院がパンクして死人が増えている」という批判は当たりません。人工呼吸器レベルの患者がICUにどっと押し寄せているのであって、検査数は関係ない。あれだけ検査・隔離・封鎖を徹底しても広まるほど、感染力がすさまじいという、それだけのことです。

検査キットがいくらあっても世の中には断る人もいるようで、イギリスでは保健担当閣外相が陽性と出ましたが、国際女性デーでは保健担当閣外相の思いきり隣に立っていたジョンソン首相は検査をしていません。アメリカでも、ガスマスクでコロナ緊急予算審議に参加した議員が9日、濃厚感染で自宅隔離に入りましたが、議員をフロリダから首都までエアフォースワンで送ったトランプ大統領は検査を頑なに拒んでいます。

どっちみち米国は、検査をサボっている間に「もう全土的に広まっている」という声も前線の医師からは漏れ聞こえていますしね。あ、なんか今、家族が騒いでる。え? トム・ハンクスも夫婦揃ってコロナ? ひゃー。

WHOがずっとパンデミック宣言をずるずる先延ばしにしていたのもパニックを避けるためであって、あなたもコロナ、私もコロナ、みんな揃ってコロナなわけですよ。ドイツのメルケル首相は「全ドイツ国民の最大70%に感染リスク」があるとの見方を示し、これからは「時間稼ぎ」に集中すると宣言しました。とてもプラグマティック(実利的)な人だと思います。

もはや時間稼ぎのフェースでしょ、というのは全世界のコンセンサスになりつつあり、こんなGIFがネットで拡散中。

If you only learn one thing about #COVID19 today make it this: everyone's job is to help FLATTEN THE CURVE. With thanks to @XTOTL & @TheSpinoffTV for the awesome GIF. Please share far & wide. pic.twitter.com/O7xlBGAiZY