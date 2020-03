スマート体温計のデータを活用。新型コロナウイルスの感染状況を追った地図

個人データを引き換えにする価値はあるか?

新型コロナウイルスによる世界的パンデミックによる個人情報の扱いで、賛否両論が起こっています。コロナ陽性が明らかになった場合、その人がどのような経路で感染したかを明らかにすることは、感染の疑いがある人を割り出し、注意を促すなど、感染拡大を防ぐため必要なこと。そのために、スマートフォンの位置情報を提供させるとか、自宅待機要請の人の見張りアプリを作るとかいろいろなアイディアが挙がり、それにプライバシー侵害だと反対する声もあれば、そんなこと言ってる場合じゃねぇと言う人もいます。そんな中、スマートヘルス端末を扱うKinsaが、ある地図を公開しました。

公開されたのは、発熱を伴う病気を可視化したアメリカの地図。地図には、Kinsaのスマート体温計とその連携アプリからのデータが使われています。この地図は2つの表示モードがあり、1つは、この時期(インフルシーズン)の平均的な病気発生率(Atypical Illness表示)。そしてもう1つは、今現在の米国各地の病気発生状況(Observed Illness表示)。2つのマップの差を考えれば、米国内でどれほど新型コロナウイルスが猛威をふるっているのかをたやすく想像することができます。

