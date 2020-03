Spotifyの｢LinkedIn公式プレイリスト｣が謎

キャリア応援プレイリストってどう...?

ビジネス特化型プラットフォームLinkedIn(リンクトイン)が、音楽ストリーミングサービスSpotify(スポティファイ)に登場しました。

Linkedinは今月初め、"キャリアジャーニーのあらゆる瞬間に"というキャッチーなフレーズともに、プレイリストについて公式Twitterアカウントで紹介。リンクを開いてみると、次のようなプレイリストが並んでいました

まるで失恋ソングのようなジャンルに並ぼうとしているかのように、就職/転職活動のプロセスを描写してそのままプレイリストにするという発想はどうなんでしょう?

そもそも、なぜLinkedInは誰に頼まれたわけでもなくこのような新ジャンル的なプレイリストを作成したのかは謎。もしかすると、LinkedIn流のジョークなのか...、あるいはTwitter、Facebook、Instagramといったチャネルに加えて、あらゆるSNSマーケティングを展開したかったのかもしれません。米GizmodoがLinkedInに問い合わせたものの、執筆時までに返事はありませんでした。

