家にいて！ 海外携帯キャリアがスマホに表示

世界に広がっているようです。

新型コロナウイルスによる都市封鎖が各国に広まる中、スマートフォンに「家にいるように」表示するという、興味深い動きが海外にて広まっています。

Mobile phone operators in Germany show a #stayhome message when users switch off WiFi #coronavirus



ht Jannis Korner pic.twitter.com/IR197yCmvw — Matt Navarra 😷 (@MattNavarra) March 24, 2020

この表示を紹介しているのは、ソーシャル・メディアコンサルタントのMatt Navarra(マット・ナバラ)さん。ドイツのボーダフォンでは、このように英語で「#StayHome」とのメッセージが表示されるのですね。ドイツ語じゃないのはちょっと気になりますが、ドイツ国内の移民や外国人にもわかりやすいように、との配慮なのかもしれません。

Peru 🇵🇪 also pic.twitter.com/FcfbwWk8QE — QUÉDATE EN CASA 🧼👏🏼 (@miguel__acf) March 24, 2020

Turkey 🇹🇷



Translation: There is a life at home pic.twitter.com/WfoT0i3QLY — batu (@batuinn) March 24, 2020

🇮🇩 Indonesia too~

Provider by Telkomsel.

It means Just Stay at Home https://t.co/Cy88p8AZowpic.twitter.com/m5iA8EYvQE — a/f (@alvinfnaldi) March 24, 2020

さらにこの動きは、ペルーやトルコ、インドネシアにも広まっていることが、報告されています。

今週末には東京でも外出の自粛が要請されるなど、まさに待ったなしの新型コロナウイルス騒動。携帯キャリアが伝えるように、しばらくの間は不要不急な外出は避け、うがいと手洗いを徹底する生活を続ける必要がありそうです。