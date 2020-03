開催中止のSXSW、スタッフの1/3を解雇

今月13日から22日まで、テキサス州オースティンで開催予定だったSXSW。新型コロナウイルスの影響で開催中止となりました。

お祭りなしとなれば、向き合わねばならないのが人とコストの問題。SXSWのフルタイムスタッフの約1/3が解雇されたことが明らかになりました。地元メディアのCultureMap Austinによれば、解雇された多くは音楽部門のスタッフだとのこと。

米GIzmodoの取材にて、SXSW担当者は以下のように回答。

ウォール・ストリート・ジャーナル紙(WSJ)でテキサス州担当記者も、SXSW担当者の言葉として、ツイッターで同内容を報じています。

NEW: After talking to @wsj yesterday about their precarious financial situation in light of the coronavirus cancellation, #SXSW confirms they today let 1/3 of their full-time employees go (approximately 58 people).



Sad news for Austin's prized festival. https://t.co/wfdcT38WxYpic.twitter.com/oPIfrVnpfU