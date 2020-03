すっごくタコ足なカメラ・マウント。グニャっと曲げてスマホと壁にぴったんこ！

おもしろグッズみたいだけど、実用性高し!

グニャっと柔軟に曲がるスマートフォン用の三脚に、タコ足のカメラ・マウントが仲間入りしました。これはスマホを固定するアタッチメントがなく、吸盤でスマホにも、壁にもペタっとくっつくユニークなものとなっています。

それが「Tenikle® 2.0: Bendy Suction Phone Mount」。曲げてねじってくっついて、三脚にもスタンドにも、自撮り棒にもなり、雲台と合体すれば一眼レフにも使えます。

撮影だけでなく飛行機や電車で前のシートにくっつけてスタンドにもなりますし、タブレットでもスピーカーでも、ツルっとした平面を持つガジェットなら何でも使用可能です。

「Tenikle® 2.0」はThe Awesomer SHOPにて23.99ドル(約2,600円)となってますが、9m離れてもBluetoothで繋がるリモコンとセットだと35.99ドル(約3,900円)です。

家でくつろぐときでも、移動中でも出先でも活躍しそう。しかも周りが思わず二度見しそうなデザインです。ユーチューバーとの相性はよさそうですし、車やバイクにGoProを付けるときなどもお手軽そう。冷蔵庫にタブレットをくっつけて、レシピ確認などにも便利。意外とマルチに活躍してくれるタコ足クンです。