マッチングアプリ、社会的距離が奨励されている間はビデオチャットが無料で有効に

コロナ時代のデート方法は、テクノロジーが取り持つ。

これまでのマッチングアプリは、プロフィール写真と自己紹介文から選ぶスタイルが主でしたが、動画を使ったThe Leagueでは、コロナウイルスで大変な時期、2週間もしくは社会的距離が推奨されている間、ビデオチャットを無料で利用できるようにした、とMashableが伝えています。

The Leagueでは、アプリ内のコンシェルジュという機能で「#isoDate」というハッシュタグを送信すると、自分のプロフィールに10秒の紹介動画を載せることができ、1日3人×3分間で合計9分間のビデオチャットができるLeague Liveという機能が最低2週間無料で使えるようになります。

We've officially released new video dating features. Plus! When a user messages "#isoDate" to the in-app Concierge, we will provide the user with Member status for two weeks or as long as social distancing is encouraged. https://t.co/YTij6uj0ON