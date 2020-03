｢ロボットアームでもぐらを押してみたよー！｣火星探査機、InSightが掘削を再開

最近ため息が出るニュースばかり。そんな中、ちょっとうれしい知らせが火星から届きましたよ。

火星探査機「InSight(インサイト)」の新たな作戦が功を奏し、熱流量計を火星の地中にもぐらせることに成功したそうです。

NASAの関連ツイートがこちら。

A bit of good news from #Mars: our new approach of using the robotic arm to push the mole appears to be working! The teams @NASAJPL/@DLR_en are excited to see the images and plan to continue this approach over the next few weeks. 💪 #SaveTheMole



FAQ: https://t.co/wnhp7c1gPTpic.twitter.com/5wYyn7IwVo