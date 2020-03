Twitter発足当時の反応。さまざまな思い

just setting up my twttr

世界ではじめてのツイートは2006年3月21日(日本時間だと3月22日)、現在のCEOジャック・ドーシーの「just setting up my twttr(ツイッターのセットアップをしてるところ)」でした。

Twitter(ツイッター)がローンチされた当時流行っていた、TumblrやFlickrのように母音を取ったネーミングが流行っていて、それに乗った形で「twttr」でした。そんなツイッターは数年で巨大なオンラインサービスに成長。

でも発足当時、どんな風に思われていたんでしょう?

最初にレビューを書いたのはTechcrunchで、以下のようにおおよそポジティブなものでした。

次はSlateが2006年11月27日に発行した記事。

ロサンゼルスタイムスは2006年の12月、ツイッターはインターネットの未来の形なのかもしれないと説明していました。

ツイッターは2008年に急成長を遂げました。YouTubeのために曲を書いたこともあるBen Walkerという男性が「ツイッターソング」というものを作っています。歌詞はこんな感じ。

そしてWalkerさんはこのツイッターソングを女優のデミ・ムーアがツイートしたことを大喜び。

Hilarious! RT @Ammidon: Just for fun..."You're No One If You're Not On Twitter"... ♫ http://blip.fm/~4bcwc