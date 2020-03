コロナパニックのアメリカではアレが飛ぶように売れている

トイレットペーパーが消えると、いよいよこういうものが売れますなぁ…。

「このままでは次のイタリアになる!」と公衆衛生局長官が全国民に檄を飛ばし、国家非常事態が宣言されたアメリカでも、50人以上の集会が8週間自粛になるなど、世界の終わり感が日々高まっています。

ワシントン州(感染904人・死者48人)、カリフォルニア州(感染557人・死者7人)、マサチューセッツ州(感染197人)、イリノイ州(感染95人)、オハイオ州(感染50人)では飲食店とワイナリーが全店閉鎖になって、お持ち帰りのみの営業に。NY州(感染967人・死者10人)、ニュージャージー州(感染98人・死者2人)、コネチカット州(感染26人)も2週間、全飲食店とジム、映画館が閉鎖になります。

ここシリコンバレーも全住民670万人が3週間外出禁止になるようです。買い出しから帰ったら「今晩零時発動」となっていて、こんなにいきなりかよ!と。なんでも、国の言うこと聞いてたら滅びるので、「うちらだけでもやるべえ」とサンフランシスコ湾岸6郡がタッグを組んだみたい。慌ててジョギング出ようとしたら、野外の運動や犬の散歩、スーパー・薬局の外出はOKだそうです。人と180cm以上距離をとるのがルール。人を見たら全力で逃げようと思います。

過剰反応という声もありますが、米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のアンソニー・ファウチ博士は「いま目の前にある数値で動いていては3週間出遅れてしまう。ちょっとやり過ぎなくらいでちょうどいい」と指導してるので、しかたないですよね。日曜討論でも「検査結果がもう数日から1週間で出るので、感染者の数はものすごい急カーブで上昇する」(動画の2:09~)と予告し、「ハンカーダウン(動きを止めて伏せ、攻撃が去るのを待つこと)」の体勢を整えるよう、声を枯らして注意喚起していました。いよいよ来るか…。

このように「いつロックダウンされてもおかしくない状況」に追い込まれると、人はいろいろなものを買うようです。スーパーではサバイバルギア、防災袋、非常食、缶詰、ビタミンD(免疫力が高まるとTVでさまざまな医師が指導。日光浴で摂取できるけど、日照が弱い地域はサプリで補うといいんだって)とビタミンC(風邪全般に効く)なんかも棚から消えて、大麻ショップの前にも微妙に人だかりができています。

しかしなんと言ってもオンリー・イン・アメリカなものといえば、この専門店。全米各地から「いまだかつて見たこともない行列ができている」という驚愕の声がウェブに続々と集まっていますよ。

そうです、銃。このたびは「アジア系まで身の危険を感じて買っている」という話もありましたが、もうそれ以外のアメリカ人が主体です。オーストラリアのテレビ局が紹介しているのは、LA西部カルバーシティの銃専門店。@Joshさんが書いているように、カリフォルニア州は10日間の冷却期間(ウェイティングピリオド)を置いて、身上調査を行なったうえで受け取り…なので、買ってすぐ使えるわけではないんですけどね…

LAのお店も行列ができていて、「なんでガン?」と女の子がびっくりしてツイート。「ウイルス撃つんじゃね?」とコメントがついてます。

