オンライン幽体離脱！ Zoomの｢バーチャル背景｣を使ってリモートワークをサボる方法

天才の発想すぎる!

ビデオ会議ツールとして定番となりつつある「Zoom(ズーム)」。Zoomにはビデオ会議中に自分のカメラ映像の背景を好きな画像や動画に差し替える「バーチャル背景」機能があります。その機能を使って、背景を自分が仕事をしている風の動画にすることでサボれてしまうライフハックが爆誕しました。

その様子を投稿したのは、メールを使ったマーケティング・ソフトウェアのMailChimpにて、エンジニアリング・マネージャーをしているDavid Zhouさん。まずはこちらの動画をどうぞ。

Zoom pro tip 3: make it a video background to have a convincing loop of you looking engaged https://t.co/qBGZSpLUIFpic.twitter.com/exNM1TXk8I