これが新生AirPowerのプロトタイプ？

復活希望!

最近あれこれ噂を耳にする、Apple(アップル)のワイヤレス充電マット「AirPower」が復活するという情報。それを裏付けるように、AirPowerの新たなプロトタイプのものとされる画像が登場しました。

While working from home, engineers on Apple’s ‘Sharing and Proximity’ team are receiving prototype units of something called “C68“.



They are being asked work on software communication between devices for a “future product” that has an A11 inside to “dynamically manage heat”. pic.twitter.com/q4UvnF4ksx