Appleの無線充電パッド｢AirPower｣はまさかの2サイズで復活する？

小さい方はなんのために?

ちょくちょく復活の噂を聞く、Apple(アップル)のワイヤレス充電マット「AirPower」。そして海外のリークアカウントは、大小2サイズのモデルが開発されていることを伝えています。

So looks like C68 and C26 are both Airpower mats in testing. C68 from @jon_prosser is the bigger one, and C26 is smaller single device one (thanks @lwq1992 for confirming)