打倒新型コロナウイルス。アップルがフェイスマスクを設計＆製造へ

個人でも欲しい…。

テック業界でも、新型コロナウイルスへの反撃への試みが広まっています。そして今回、Apple(アップル)のCEO、Tim Cook(ティム・クック)氏は、フェイスシールドの開発と製造、さらにマスクの大量確保を発表しました。

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX