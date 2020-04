噂：今年の新型iPhoneも｢USB-C｣はない。いや、それどころか…

そして何も無くなった。

まさかねまさか。でも、そんな予想(予言)を見てしまいました。

他のスマホが軒並みUSB-Cになっているのに、iPhoneだけがLightningを引きずっている状況。ギズモードでは「iPhoneだけだよ!」と持ちギャグにしていますが、みなさんだって次のiPhone(iPhone 12?)はさすがにUSB-Cだよなぁ。という予感がしていますよね?

ほら、iPad Proもそうなったし、時代はCへの移行は終わっているのです。

でもね、ちょっと気になる話が出てきたんです。それは、iPhone SEの発表日などを的中させたアナリストのJon ProsserによるTwitterへの投稿。

I feel like I shouldn’t have to say this, but no — there’s absolutely not USB-C in iPhone 12.



Apple will go portless before they go USB-C.