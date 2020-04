とある病院で、新型コロナ関連のフォルダ用アイコンを『バイオハザード』のアレにする

このパンデミックの裏にいるのは…。

アメリカのとある病院で働く人が、掲示板サイトredditにて、院内の新型コロナウイルス(COVID-19)関連のフォルダーにアクセスするショートカット用アイコンが、ゲーマーに超お馴染みのアレになっていると投稿しました。

これはゲーム『バイオハザード』シリーズで、T-ウイルスを製造し、人々をゾンビに変えているアンブレラ社のものですよね。投稿者いわく、院内すべてのコンピューターにこのアイコンが用いられているとのこと。続くコメントには、「IT担当者がオタクなのかな?」なんて書かれています。

INTERESTING ENGINEERINGは、この投稿者とのコンタクトに成功し、このアイコンは決して悪意はなく、一時の清涼剤的な内輪ジョークであることが確認されました。常に死と隣り合わせの現場では、ちょっとでもフフってなれるユーモアも必要なのです。実際このアイコンは病院従事者に笑いをもたらしたそうなので、この試みは上手くいったのですね。

ネットでは、この新型コロナウイルス騒動と『バイオハザード』の繋がりがいくつか指摘されています。ひとつは、「CORONA」はゲームの舞台である「RACOON」のアナグラムか?というものと、上海で免疫分野の研究を行っている上海瑞藍生物科技有限公司という企業ロゴが、アンブレラ社の色違いであること。

So a Level 4 (highest level) Biolab in Wuhan has the same logo as the umbrella Corp from Resident Evil. Racoon city is the Zombie town in the RE game and Corona is a anagram for Racoon... WTF is going on!! The matrix is broken #coronavirus#umbrellapic.twitter.com/2ydQ6WEPKf