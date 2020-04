中国のマクドナルドが｢5G｣チキン、KFCが｢再生エネルギー｣ナゲットを発売

ファストフード業界がテック業界に鞍替え?

中国のマクドナルドが4月15日に、「5Gスマート製品」をリリースすると喧伝しており、発表までの間ティーザー広告を打ち出していました。そこには黒くて四角くて、お馴染み「M」のロゴが浮かび上がったデバイスや、音声アシスタント、広角レンズ、顔認証などの機能が予告されており、誰もがスマートフォンのような電子機器を発売するものだとばっかり思っていたそうです。

McDonalds is hosting a 5G conference in China to unveil its latest product.



It's teasing some type of smart product with slim bezels, the latest tech, facial recognition, high quality sound, camera and 5G.



Speculation says it's some new self checkout product. pic.twitter.com/ETR4JJT5E4