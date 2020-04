恐怖はかくも人を変える…。

「5Gの電波で新型コロナウイルスが広まる」と本気で信じる英国民が地球人類を守ろうと基地局に火をつけ、敷設作業の邪魔をしてネットが落ちる被害が多発し、英政府が全土に警戒を呼びかけています。

事態を重く見たYouTubeはコロナ5G原因説を要注意コンテンツ指定に加え、おすすめ表示回数を減らしたんですが、 陰謀論者のDavid Icke氏が性懲りもなくライブ配信で「ワクチンにナノチップが組み込まれて人間が支配される。開発を支援しているビル・ゲイツは投獄すべき」などと流布していることから、削除も辞さない構えを新たに示しています。

信者はほかにも3月半ばにサンフランシスコのThomas Cowan氏が行なった講演を多数引用しており、ここが今回の騒ぎの出元かなあ、という印象です。氏はシュタイナーとプライスを神と崇め、ホリスティック医学の本を書いた人。「スペイン風邪が広まった1918年はラジオ波が広まった年で、電波とウイルスには因果関係がある」と語ってますが、ラジオ波の一般利用は1920年代からだったりします。奇病が広まるたびに電波原因説が広まるのは毎度のワンパターン、と欧米では言われていますよ…。

ただ今回のコロナでは反対運動が急進化しているのが特徴です。イギリスでは自宅待機命令の影響でネットの利用が倍以上に増え、通信ケーブルの敷設作業が急ピッチで進んでいるのですが、敷設作業員が無茶苦茶なじられているのです。

たとえばこんな風に。

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp