イーロン・マスク｢Cybertruckは少しのあいだなら、水に浮くよ｣

少しの間って何分くらい?

とにかく発売が待ち遠しい、Teslaの「Cybertruck」。何とアウトドアでガンガン走れるだけでなく、ちょっとした川を渡れ、しかも少しの間、水に浮くというのです。

それが判明したのは、イーロン・マスクのフォロワーからの質問と、それに対する返答からでした。

Yes. It will even float for a while.

さすが未来の兵員輸送装甲車にもなり得る、環境崩壊を見据えたクルマですよね。試乗用のCybertruckが公開されたときは、17インチのタッチスクリーンにCybertruckが表示されていたり、ダッシュボードが紙製だったり、火星の公式トラックになると噂されるなど、驚きがいっぱいでした。

かつてイーロン・マスクはCybertruckのデザインの一部が、映画『007 私を愛したスパイ』に登場したロータス「エスプリS1」に影響を受けていると話したことがありました。

Cybertruck design influenced partly by The Spy Who Loved Me https://t.co/HKBzxFNfzm

また彼は個人的に、サイド・プロジェクトとして道路も水中も走れるスポーツ・サブ・カーを計画しているとツイートしたことも……。さすがはSFすぎる男です。

electrekでは、2016年に冠水した道路を進んだ「モデル S」を見たイーロンが、こう話していたことを振り返っています

We *def* don't recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation.