安心してください。DualSense、オーディオ端子ありますよ

やっぱり使い慣れたヘッドセットが一番。

未来感ほとばしるPS5のコントローラー「DualSense」が、先日発表されましたね。エルゴノミックな形状や振動表現の強化に伴い、DualSenseにはマイクが内蔵され、ヘッドセットなしにボイスチャットが可能となりました。

「ということは、有線でのヘッドセット接続はなくなる…?」そう思った方もいることでしょう。現状公開されている製品画像からは、背面のType-C端子しか確認できません。

が、SIEプロダクトマネジャー青木俊雅さんがこれにズバっと回答。

Still have an audio jack so you can plug in your own headsets like DS4