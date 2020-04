Facebookがオンライン卒業式を開催。祝辞はオプラ・ウィンフリー！ #Graduation2020

卒業式ができない全世界の学生へ。

日本の卒業シーズンは3月なので、新型コロナの影響ですでに縮小開催や中止で終わった卒業式。いつもの卒業式が叶わなかった学生たちに向け、NHKが卒業特番「みんなの卒業式」を放送するなど新たな形でのお祝いが各所で行なわれています。いっぽう、アメリカの卒業シーズンは5月なのですが、卒業式ができないことへの救済措置としてFacebookがオンライン卒業式を開催するようです!

Facebookが、5月15日にオンライン卒業式「Graduation2020: Facebook and Instagram Celebrate the Class of 2020」をライブ配信すると発表。全世界の卒業生のために祝辞を担当するのは、テレビ司会者・俳優として有名なオプラ・ウィンフリーさん。これは卒業関係ない人でも話を聞きたくなりますね。他にもゲストスピーカーとして、ジェニファー・ガーナーさんや、TikTokで人気に火がついたリル・ナズ・Xさんなどが登場。マイリー・サイラスさんは『The Climb』をパフォーマンスします。個人的には、大好きなオークワフィナさんもスピーチするそうで楽しみ!

オンライン卒業式はFacebook Watchで観覧可能。また、一部コンテンツはInstagramの公式アカウント@Instagramでもポストされます。(InstagramはFacebook傘下です。念のため。)また、同Instagramアカウントでは、5月11日から卒業をテーマとしたコンテンツを提供。Instagramステッカーや、卒業ソング、ARフィルターなどが登場する予定です。

例年とは違う卒業式2020。友達とリアルで会えないけれど、きっとある意味忘れられない卒業式になった/なると思います。数年後、きっと今年の特異な卒業話が盛り上がるはずだよ。