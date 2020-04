フェラーリが人工呼吸器のバルブと防護マスク用部品を製造開始

跳ね馬のロゴ入り!

世界的パンデミックで医療品が不足するなか、イタリアの自動車メーカーFerrari(フェラーリ)でも、人工呼吸器のバルブと防護マスク用部品を作ることになりました。

これらは3Dプリンターで生産し、おなじみの跳ね馬ロゴがレーザー刻印されています。まるでフェラーリ車のように力強く回復することを祈願するお守りのようです。

Ferrari is now producing respirator valves and fittings for protective masks at its Maranello plant through its 3D printing facilities in support of health workers. Practical solutions for immediate aid where it is needed. #Ferrarihttps://t.co/JkueMJxjk7pic.twitter.com/c4ibBMN0bi