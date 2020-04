Googleのイヤホン｢Pixel Buds｣2世代目が発売！ ただし…

ごめん、ただし…で想像できた人も多いと思うけど、「米国で」なんだ。

昨年の「Made by Google '19」にて発表されたGoogle(グーグル)のイヤホン「Pixel Buds」の2世代目(映像の10分ころから)。

#PixelBuds are here!



Clearly White is available now, starting in the US.



Shop now at the Google Store:https://t.co/VepNTWwgbLpic.twitter.com/ntUksaw4kp