ホイール、スタンド…。笑

iPad Pro用Magic Keyboard、重さもさることながら値段もズッシリきますよね。さっそくガジェットユーチューバーのDetroitBORGさんが涙目でこんなのツイートしてたので(「スタンド忘れてるよ」と言われて、「そうだ、あれも買ったんだった」と追記している)、日本のお値段を加えてみました。

$329 - iPad

$349 - iPad Keyboard

$399 - iPhone

$699 - Wheels



I’m not trolling honestly, I get it really.