ノッチが小さくなるらしいiPhone12（仮称）、スピーカーって…そこなの？

ギュウギュウです。

最近チラホラと噂も増えてきた次期iPhone(iPhone 12?)。これまでの情報だと、iPad Proっぽいデザインになって、ノッチやベゼルがさらに小さく・細くなるという説もあります。

Appleのリーク情報に詳しいJon Prosserもまた、次期iPhoneと思われるフロント部の図面を公開しています。

Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX