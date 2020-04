iPhone 9（仮称）は4月15日発表とのリーク情報が。 WWDCではヘッドホン登場の噂も

いよいよ登場が近いかもしれない、廉価な「iPhone 9」(またはiPhone SE2、どちらも仮称)。これについて、4月15日に発表され同月22日に出荷されるとの情報が、海外からやってきました。また6月のWWDCでは、次期MacBook Proやヘッドホン、紛失防止タグ「Air Tags」も発表されるかもしれません。

iPhone 9 update 👀



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

- Announcement on April 15

- Shipments on April 22



Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.



Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F