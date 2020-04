ランボルギーニもマスクと医療用保護シールドを生産開始

職人の女性たちを見るに、大きめのサイズみたいですね。

イタリアのスーパーカーメーカとして古くから知られるLamborghini(ランボルギーニ)が、ボローニャ大学と提携して医療従事者たちに医療用マスクとプレキシガラス製保護シールドの提供を始めた、と各SNSで発表しています。

彼らはボローニャにある自動車工場の、一部を改造してマスクとシールド生産に取り組んでいるとプレスリリースで報じています。マスクは斬新なオレンジ色で、ランボルギーニのタグがあります。これがインテリア開発部門で1日に1,000枚作られてます。シールドは複合材料の製造工場と研究開発部門で、3D印刷により200個が作られています。

